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Банкротство физических лиц: в Минюсте объяснили важные нюансы

19:01, 24 июня 2025
Что дает открытие процедуры неплатежеспособности – разъяснение Минюста.
Банкротство физических лиц: в Минюсте объяснили важные нюансы
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В сложных жизненных обстоятельствах украинцы могут воспользоваться законной процедурой банкротства, которая позволяет реструктуризировать или списать долги — этот механизм полноценно действует в соответствии с Кодексом процедур банкротства. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Что дает открытие процедуры неплатежеспособности?

Этот сложный, но важный процесс имеет как преимущества, так и правовые последствия, о которых стоит знать.

Основные изменения после открытия производства о банкротстве. Все требования кредиторов рассматриваются исключительно в рамках судебного производства согласно Кодексу. Ранее наложенные аресты на имущество могут быть сняты решением хозяйственного суда, а новые ограничения применяются только в пределах этого производства. Прекращается начисление штрафов, финансовых санкций и процентов по обязательствам. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а сроки исполнения всех денежных обязательств считаются наступившими. Любое распоряжение имуществом осуществляется исключительно в порядке, предусмотренном Кодексом.

Главное преимущество — освобождение от долгов.

Требования, которые невозможно удовлетворить из-за недостаточности имущества должника, будут считаться полностью погашенными.

Важные последствия после завершения процедуры. В течение пяти лет после признания банкротом невозможно повторно инициировать такую процедуру, за исключением случая полного погашения всех долгов. В тот же период необходимо письменно уведомлять о факте неплатежеспособности при заключении кредитных договоров, займов, поручительств или залога. В течение трёх лет лицо не может считаться обладающим безупречной деловой репутацией.

Процедура банкротства физических лиц — это сложный, но действенный инструмент финансовой реабилитации для тех, кто оказался в критической ситуации. Она хоть и предоставляет возможность начать жизнь «с чистого листа», но требует ответственного подхода и понимания всех последствий.

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минюст

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