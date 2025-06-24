Практика судов
  1. В мире

Во Франции зафиксировано 145 нападений со шприцами во время музыкального фестиваля

22:00, 24 июня 2025
Среди пострадавших от уколов во Франции есть подростки.
Во Франции зафиксировано 145 нападений со шприцами во время музыкального фестиваля
Фото: Paris-ua.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время ежегодного фестиваля Fête de la Musique, который состоялся во Франции, 145 человек сообщили полиции о нападениях с использованием шприцев. Об этом пишет The Guardian.

Миллионы людей приняли участие в празднованиях на улицах французских городов, в том числе в Париже, где местные власти зафиксировали рекордное количество участников. Полиция задержала 12 подозреваемых, а расследование продолжается.

Перед фестивалем активистки предупреждали о призывах в социальных сетях к атакам на женщин с помощью шприцев, хотя источники этих сообщений остаются неизвестными. По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже зафиксировано 13 таких случаев, а в целом по стране - 145. Некоторых пострадавших госпитализировали для токсикологического анализа, чтобы выяснить, использовались ли наркотические вещества, как в так называемых «уколах для изнасилования».

В Париже расследуют три инцидента, среди пострадавших - 15-летняя девушка и 18-летний юноша, которые сообщили об ухудшении самочувствия после уколов. В городе Ангулем задержали четырех человек, которые, вероятно, причастны к 50 атакам. В Меце арестовали двух мужчин, один из которых имел при себе шприц, а другого опознала жертва. Один из подозреваемых, 20-летний мужчина, ранее привлекался к ответственности за насилие.

Подобные случаи зафиксированы также в городах Эврьо, Руан, Тур и других. Аналогичные инциденты происходили во время Fête de la Musique 2022 года, когда, по данным Agence France-Presse, следы от уколов обнаруживали преимущественно на руках, ягодицах или спине, а нападавших часто не удавалось идентифицировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция нападение Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Верховный Суд подтвердил обязанность учитывать охранные зоны памятника археологии при выдаче градостроительных условий и ограничений — дело о застройке возле Новоалександровского кургана

Верховный Суд указал, что орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду