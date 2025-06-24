Во Франции зафиксировано 145 нападений со шприцами во время музыкального фестиваля

Среди пострадавших от уколов во Франции есть подростки.

Фото: Paris-ua.com

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Во время ежегодного фестиваля Fête de la Musique, который состоялся во Франции, 145 человек сообщили полиции о нападениях с использованием шприцев. Об этом пишет The Guardian.

Миллионы людей приняли участие в празднованиях на улицах французских городов, в том числе в Париже, где местные власти зафиксировали рекордное количество участников. Полиция задержала 12 подозреваемых, а расследование продолжается.

Перед фестивалем активистки предупреждали о призывах в социальных сетях к атакам на женщин с помощью шприцев, хотя источники этих сообщений остаются неизвестными. По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже зафиксировано 13 таких случаев, а в целом по стране - 145. Некоторых пострадавших госпитализировали для токсикологического анализа, чтобы выяснить, использовались ли наркотические вещества, как в так называемых «уколах для изнасилования».

В Париже расследуют три инцидента, среди пострадавших - 15-летняя девушка и 18-летний юноша, которые сообщили об ухудшении самочувствия после уколов. В городе Ангулем задержали четырех человек, которые, вероятно, причастны к 50 атакам. В Меце арестовали двух мужчин, один из которых имел при себе шприц, а другого опознала жертва. Один из подозреваемых, 20-летний мужчина, ранее привлекался к ответственности за насилие.

Подобные случаи зафиксированы также в городах Эврьо, Руан, Тур и других. Аналогичные инциденты происходили во время Fête de la Musique 2022 года, когда, по данным Agence France-Presse, следы от уколов обнаруживали преимущественно на руках, ягодицах или спине, а нападавших часто не удавалось идентифицировать.

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