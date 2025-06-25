В случае смерти ФЛП наследники не отчитываются в налоговую — ГНС

Налоговая обязанность прекращается с момента смерти предпринимателя, а наследники отвечают только за уплату долгов в пределах полученного наследства.

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Налоговый кодекс Украины не предусматривает обязанности подачи налоговой отчетности наследниками в случае смерти физического лица – предпринимателя. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Там отметили, что основаниями для прекращения налоговой обязанности, помимо её выполнения, является, в частности, смерть физического лица (п.п. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 Налогового кодекса Украины).

Пунктом 99.1 ст. 99 НКУ установлено, в частности, что исполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица (в том числе физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) в случае его смерти или признания судом умершим осуществляется его наследниками (кроме государства), принявшими наследство, в пределах стоимости унаследованного имущества и пропорционально доле в наследстве на дату её открытия.

После окончания срока принятия наследства денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников.

В течение срока принятия наследства на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя пеня не начисляется.

В случае смерти налогоплательщика или признания его судом умершим либо безвестно отсутствующим, налог за последний налоговый период взимается с начисленных в его пользу доходов. Соответственно, последним налоговым периодом считается период, который заканчивается днём смерти такого налогоплательщика или датой соответствующего судебного решения. В случае отсутствия начисленных доходов налог не уплачивается (п. 162.3 ст. 162 НКУ).

Лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика, в случае смерти физического лица или признания его судом безвестно отсутствующим либо умершим, является лицо, вступившее в права наследования либо уполномоченное распоряжаться имуществом такого лица (п. 97.4 ст. 97 НКУ).

Таким образом, после окончания срока принятия наследства денежные обязательства наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников, принявших наследство, пропорционально их доле в нём на дату открытия наследства.

Налоговый кодекс Украины не предусматривает обязанности подачи налоговой отчетности наследниками в случае смерти физического лица – предпринимателя.

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