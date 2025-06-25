У разі смерті ФОП спадкоємці не звітують до податкової — ДПС

Податковий обов’язок припиняється з моменту смерті підприємця, а спадкоємці відповідають лише за сплату боргів у межах отриманої спадщини.

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Податковий кодекс України не передбачає обов’язку подання спадкоємцями звітності у разі смерті ФОП. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Там зазначили, що підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи (п.п. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 Податкового кодексу України).

Пунктом 99.1 ст. 99 ПКУ встановлено зокрема, що виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців.

Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.

У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає (п. 162.3 ст. 162 ПКУ).

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, є стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи (п. 97.4 ст. 97 ПКУ).

Отже, після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців, які прийняли спадщину пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

ПКУ не передбачає обов’язку подання спадкоємцями податкової звітності у разі смерті фізичної особи – підприємця.

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