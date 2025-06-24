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Смерть на ТОТ – як довести факт втрати близької людини

20:50, 24 червня 2025
Мін’юст дав інструкцію, як оформити факт смерті на окупованих територіях.
Смерть на ТОТ – як довести факт втрати близької людини
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Свідоцтва про смерть, видані окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України, не мають юридичної сили в Україні, що створює проблеми для рідних померлих під час оформлення документів. Для реєстрації смерті за українським законодавством необхідно встановити цей факт через суд. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Заяву до суду можуть подати члени сім’ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи. Звернення можливе до будь-якого місцевого суду України за межами окупованих територій, незалежно від місця проживання заявника. Заяву також можна подати онлайн через сервіс «Електронний суд» за наявності кваліфікованого електронного підпису.

У заяві слід указати:

  • який факт необхідно встановити та з якою метою;
  • причини, через які неможливо отримати чи відновити документи;
  • докази, що підтверджують смерть (наприклад, покази свідків, медичні довідки, фото чи відео з місця поховання).

Перед зверненням до суду заявник може подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) про реєстрацію смерті. У разі відмови ДРАЦС видає письмове обґрунтування, яке може бути використано як доказ у суді.

Після позитивного рішення суду його копія надсилається до ДРАЦС для реєстрації смерті, а заявник може отримати свідоцтво про смерть, звернувшись до органу. Судовий збір у таких справах не стягується, а рішення виконується негайно.

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документи Міністерство юстиції України окуповані території

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