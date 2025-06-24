Смерть на ВОТ – как доказать факт потери близкого человека

Минюст дал инструкцию, как оформить факт смерти на оккупированных территориях.

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Свидетельства о смерти, выданные оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины, не имеют юридической силы в Украине, что создает проблемы для родных умерших при оформлении документов. Для регистрации смерти по украинскому законодательству необходимо установить этот факт через суд. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Заявление в суд могут подать члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица. Обращение возможно в любой местный суд Украины за пределами оккупированных территорий, независимо от места жительства заявителя. Заявление также можно подать онлайн через сервис «Электронный суд» при наличии квалифицированной электронной подписи.

В заявлении следует указать:

какой факт необходимо установить и с какой целью;

причины, по которым невозможно получить или восстановить документы;

доказательства, подтверждающие смерть (например, показания свидетелей, медицинские справки, фото или видео с места захоронения).

Перед обращением в суд заявитель может подать заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) о регистрации смерти. В случае отказа ГРАГС выдает письменное обоснование, которое может быть использовано в качестве доказательства в суде.

После положительного решения суда его копия направляется в ГРАГС для регистрации смерти, а заявитель может получить свидетельство о смерти, обратившись в орган. Судебный сбор по таким делам не взимается, а решение выполняется немедленно.

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