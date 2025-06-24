Суд в США: сокрытие серьезных дефектов продукции – это не просто нарушение правил, а уголовное преступление

В США осудили двух руководителей компании за продажу опасных осушителей воздуха, которые могли загореться.

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Двух руководителей компании из Южной Калифорнии отправили в тюрьму за то, что они продавали осушители воздуха, которые могли загореться, вместо того чтобы отозвать их с рынка. Это первый в истории США приговор за нарушение закона о безопасности потребительских товаров, передает Courthouse News.

70-летнего Саймона Чу приговорили к 38 месяцам лишения свободы, а 67-летнего Чарли Ло — к 40 месяцам.

По данным следствия, оба мужчины, владельцы компании Gree USA Inc., знали из многочисленных жалоб и тестов, что продаваемые ими осушители могут привести к возгоранию, травмам и даже гибели людей. Тем не менее, они решили не сообщать об этом в государственную Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) и продолжили продажи.

«Они поставили собственную финансовую выгоду выше безопасности потребителей», — заявила федеральный судья Дейл Фишер, отклонив прошение защиты о назначении условного срока, но и не поддержав требование обвинения приговорить каждого к 10 годам тюрьмы.

В 2023 году Чу и Ло были признаны виновными по двум статьям: сговор с целью обмана государственного регулятора и непредоставление обязательной информации согласно закону о безопасности товаров.

Опасные осушители производились в Китае компанией Gree Electric Appliances Inc. и продавались в США под брендами GE, Kenmore и другими. Еще в сентябре 2012 года руководство компании узнало о серьезных технических недостатках. Несмотря на це, в первые четыре месяца 2013 года Чу и Ло продали более 285 тысяч устройств, которые могли загореться из-за дефекта компрессора и использования легковоспламеняющихся материалов.

В 2021 году китайская компания Gree Zhuhai заключила с прокуратурой США соглашение об отсрочке уголовного преследования и заплатила штраф в размере $91 млн. Ее руководство к уголовной ответственности не привлекалось.

Адвокаты американских руководителей считают это несправедливым. Один из них, Ричард Стайнгард, назвал ситуацию «олицетворением системы двойных стандартов», подчеркнув, что именно китайское руководство задерживало отзыв продукции. По его словам, власти намеренно не предоставили суду полной информации об участии китайской стороны в схеме.

Представительница Минюста США Натали Сандерс заявила, что подобные аргументы лишь отвлекают внимание от вины подсудимых. Она также отметила, что американские законы не позволяют избегать ответственности только потому, что компания действует за границей, и что приговор топ-менеджерам должен стать примером для всей отрасли.

Судья Фишер согласилась, что приговор должен стать уроком для других руководителей: сокрытие дефектов продукции — это не просто нарушение правил, а уголовное преступление.

Осушители уже отозваны с рынка. Однако, по данным следствия, как минимум четыре случая смерти или серьезных травм связаны именно с этими приборами.

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