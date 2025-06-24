Суд у США: приховування серйозних дефектів продукції — це не просто порушення правил, а кримінальний злочин

У США засудили двох керівників компанії за продаж небезпечних осушувачів повітря, які могли загорітися.

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Двох керівників компанії з Південної Каліфорнії відправили до в’язниці за те, що продавали осушувачі повітря, які могли спалахнути, замість того щоб відкликати їх з ринку. Це перший в історії вирок у США за порушення закону про безпеку споживчих товарів, передає Courthouse News.

70-річного Саймона Чу засудили до 38 місяців позбавлення волі, а 67-річного Чарлі Ло — до 40 місяців.

За даними слідства, обидва чоловіки, власники компанії Gree USA Inc., знали з численних скарг і тестів, що осушувачі, які вони продавали, можуть спричинити займання, поранення чи навіть загибель людей. Проте вони вирішили не повідомляти про це державну Комісію з безпеки споживчих товарів (CPSC) та продовжували продаж.

«Вони поставили власну фінансову вигоду вище за безпеку споживачів», — зазначила суддя федерального суду Дейл Фішер, яка відхилила прохання захисту про умовний термін, але також не підтримала вимогу обвинувачення про 10 років ув’язнення для кожного.

У 2023 році Чу та Ло були визнані винними за двома статтями: змова з метою обману державного регулятора і ненадання обов’язкової інформації згідно з законом про безпеку товарів.

Небезпечні осушувачі вироблялись у Китаї компанією Gree Electric Appliances Inc. і продавалися в США під брендами GE, Kenmore та іншими. Ще у вересні 2012 року керівництво компанії дізналося про серйозні технічні недоліки. Тим не менш, у перші чотири місяці 2013 року Чу і Ло продали понад 285 тисяч пристроїв, які могли спалахнути через дефект компресора та використання займистих матеріалів.

У 2021 році китайська компанія Gree Zhuhai уклала з американською прокуратурою угоду про відтерміноване переслідування та заплатила штраф у розмірі $91 млн. Її керівники кримінальної відповідальності не понесли.

Адвокати американських керівників вважають це несправедливим. Один із них, Річард Стайнгард, назвав ситуацію «уособленням системи подвійних стандартів», наголосивши, що саме китайське керівництво затримувало відкликання продукції. За його словами, уряд навмисно не надав суду повної інформації про участь китайської сторони у схемі.

Представниця Мін’юсту США Наталі Сандерс заявила, що такі аргументи лише відволікають увагу від провини підсудних. Вона також зазначила, що американські закони не дозволяють уникати відповідальності лише тому, що компанія діє за кордоном, і що засудження топменеджерів має стати прикладом для всієї індустрії.

Суддя Фішер погодилася, що вирок має стати уроком для інших керівників: приховування дефектів продукції — це не просто порушення правил, а кримінальний злочин.

Осушувачі вже відкликані з ринку. Однак, за інформацією слідства, щонайменше чотири випадки смерті або важких травм пов’язані саме з цими приладами.

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