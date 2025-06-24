Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі.

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На Одещині судили чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку, де мешкав з родиною. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, подія сталася наприкінці березня 2025 року в Кулевчанській громаді.

41-річний місцевий житель після сварки з 35-річною дружиною погрожував підірвати корпус гранати, у запальному гнізді якого знаходився нітрогліцериновий порох.

Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю.

Поліцейські, які прибули за викликом родини, роззброїли правопорушника та затримали його у процесуальному порядку.

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили вісім набоїв різного калібру до гвинтівок і крупнокаліберних кулеметів, а також екстракт канабісу, обіг якого обмежений.

Боєприпаси та вибухові речовини фігурант знайшов на Донеччині і привіз додому в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для власного вживання з конопель, які знайшов вдома, на околиці села.

Все вилучене було скеровано на дослідження та підтверджене експертними висновками.

За клопотанням слідчих суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн, яким він не скористався.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ) та незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ).

Завершивши досудові розслідування, що тривали під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, обвинувальні акти правоохоронці скерували до суду, який вже розглянув матеріали щодо провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд визнав підсудного винним та, врахувавши щире каяття, призначив йому покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі.

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