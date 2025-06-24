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В Одесской области судили мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей

18:26, 24 июня 2025
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
В Одесской области судили мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей
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В Одесской области судили мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел в конце марта 2025 года в Кулевчанской общине.

41-летний местный житель после ссоры с 35-летней женой угрожал взорвать корпус гранаты, в запальном гнезде которой находился нитроглицериновый порох.

Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, которая жила с ними, выбежали на улицу.

Полицейские, прибывшие по вызову, разоружили правонарушителя и задержали его в процессуальном порядке.

Кроме того, во время обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили восемь патронов разного калибра к винтовкам и крупнокалиберным пулеметам, а также экстракт каннабиса, оборот которого ограничен.

Боеприпасы и взрывчатые вещества фигурант нашел в Донецкой области и привез домой в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для личного употребления из конопли, которую нашел на окраине села.

Все изъятое было направлено на экспертизу и подтверждено соответствующими заключениями.

По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн, которым он не воспользовался.

Следователи предъявили фигуранту обвинение в приобретении, хранении и ношении боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также в незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Завершив досудебные расследования под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, правоохранители направили обвинительные акты в суд, который уже рассмотрел материалы по делу по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Суд признал подсудимого виновным и, учитывая его искреннее раскаяние, назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

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