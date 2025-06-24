Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация о заместителе Генпрокурора Виктории Литвиновой

При этом соответствующий раздел нормативно-правовых документов пока не содержит приказа о ее увольнении.

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Из раздела «Руководство» на сайте Офиса Генпрокурора убрана информация о заместителе Генпрокурора Виктории Литвиновой.

Вместе с тем, никаких нормативно-правовых актов по этому поводу на сайте ОГП не размещено.

Напомним, согласно приказу от 2 декабря 2024 года №293 «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора», заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова отвечала за деятельность Специализированной экологической прокуратуры, Департамента противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах; Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию и т.д.

В настоящее время на сайте представлена следующая информация о заместителях Генпрокурора Руслана Кравченко:

- Первый заместитель Генерального прокурора Хоменко Алексей Николаевич

- Заместитель Генерального прокурора Мустеца Игорь Васильевич

- Заместитель Генерального прокурора Войтенко Антон Борисович

- Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александр Васильевич.

Автор: Наталя Мамченко

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