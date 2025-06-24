З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову

Разом з тим, відповідний розділ нормативно-правових документів поки не містить наказу про її звільнення.

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У розділі «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора прибрали інформацію про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову.

Разом з тим, будь-яких нормативно-правових актів з цього приводу на сайті ОГП не розміщено.

Нагадаємо, відповідно до наказу від 2 грудня 2024 року №293 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора» заступник Генерального прокурора Вікторія Літвінова відповідає за діяльність Спеціалізованої екологічної прокуратури, Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах; Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству тощо.

Наразі на сайті викладена наступна інформація щодо заступників Генпрокурора Руслана Кравченка:

- перший заступник Генерального прокурора Хоменко Олексій Миколайович

- заступник Генерального прокурора Мустеца Ігор Васильович

- заступник Генерального прокурора Войтенко Антон Борисович

- заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко Олександр Васильович.

Автор: Наталя Мамченко

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