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В центрі Йорка провал у дорозі відкрив лікарню XIII століття

17:49, 24 червня 2025
У центрі Йорка виявили залишки середньовічної лікарні під час ремонту дороги.
В центрі Йорка провал у дорозі відкрив лікарню XIII століття
Фото: Mirror
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У центрі британського міста Йорк на площі Святого Леонарда утворився провал, у якому археологи виявили залишки лікарні XII–XIII століть. Про це повідомляє Mirror.

Під час спроби робітників усунути провал посеред дороги відкрилася порожнина, яка, ймовірно, є частиною стародавньої споруди. За історичними даними, на цьому місці колись стояла фортеця римських легіонерів, а пізніше — середньовічний Mint Yard, знесений кілька століть тому для прокладання дороги.

Місце знахідки в центрі міста взято під охорону, щоб археологи могли проводити розкопки, не перериваючи дорожній рух. Радниця Йорка Кейт Равіліус зазначила: «Ми знали, що в цьому районі багато складних археологічних об'єктів, що належать до фортеці римських легіонерів. Ми продовжимо ділитися оновленнями в міру просування робіт».

Видання додає, що в 1836 році площа Святого Леонарда стала частиною нового георгіанського вуличного ландшафту, перетворившись на один із найпрестижніших районів міста того часу.

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Велика Британія

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