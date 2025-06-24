В центре Йорка провал в дороге открыл больницу XIII века

В центре Йорка обнаружили остатки средневековой больницы во время ремонта дороги.

Фото: Mirror

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В центре британского города Йорк на площади Святого Леонарда образовался провал, в котором археологи обнаружили остатки больницы XII-XIII веков. Об этом сообщает Mirror.

При попытке рабочих устранить провал посреди дороги открылась полость, которая, вероятно, является частью древнего сооружения. По историческим данным, на этом месте когда-то стояла крепость римских легионеров, а позже - средневековый Mint Yard, снесенный несколько веков назад для прокладки дороги.

Место находки в центре города взято под охрану, чтобы археологи могли проводить раскопки, не прерывая дорожное движение. Советник Йорка Кейт Равилиус отметила: «Мы знали, что в этом районе много сложных археологических объектов, относящихся к крепости римских легионеров. Мы продолжим делиться обновлениями по мере продвижения работ».

Издание добавляет, что в 1836 году площадь Святого Леонарда стала частью нового георгианского уличного ландшафта, превратившись в один из самых престижных районов города того времени.

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