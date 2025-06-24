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В Британии школа потратила более полумиллиона фунтов на суд директора с родителями — суд обязал отчитаться

19:37, 24 июня 2025
Заведение оплатило иск директора против родителей, хотя раньше жаловалось на нехватку средств даже для отопления.
В Британии школа потратила более полумиллиона фунтов на суд директора с родителями — суд обязал отчитаться
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Британская школа Pensby High School, которая ранее жаловалась на нехватку средств для отопления, должна обнародовать сумму, которую потратила на юридические услуги по делу о иске её директора на полмиллиона фунтов. Об этом сообщает The Law Gazette.

Суть дела

Кевин Фланаган, директор школы в городке Виррал, подал иск против супругов Кит и Стефани Кричли, требуя £20 тысяч (примерно 1 млн грн) компенсации за якобы преследование. Стоимость всех судебных издержек, по прогнозам, могла составить примерно £545 тысяч (около 26,5 млн грн).

Школа подтвердила, что именно она профинансировала судебные расходы, однако не уточнила — полностью или частично. При этом было подчёркнуто, что расходы покрывались за счёт «собственных поступлений», а не из государственного бюджета.

В январе местные власти Виррала сообщили, что с банковского счёта школы юридической фирме Brabners было выплачено более £210 тысяч (более 10,2 млн грн).

Попытка выяснить детали

Журналист Джеймс Гриффитс направил запрос на получение публичной информации о полной сумме расходов и источниках финансирования, однако руководство школы отказало. В ответе на запрос заявили, что это «может навредить репутации директора», а источники средств якобы недоступны.

Во время слушания в суде первой инстанции Гриффитс настаивал, что финансирование должно было быть подробно раскрыто юридической фирме в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег. Однако судья Софи Бакли признала, что школа не ведёт отдельного учёта источников финансирования каждой статьи расходов. В то же время она отметила, что нет оснований сомневаться в соблюдении фирмой Brabners требований законодательства.

Приоритет — прозрачность

Несмотря на это, суд постановил, что школа должна раскрыть общую сумму судебных расходов. Решение суда основывалось, в частности, на письме школы от сентября 2022 года, в котором родителей предупреждали о финансовых трудностях из-за роста цен на электроэнергию и газ. В письме указывалось, что школа откладывает включение отопления и будет поддерживать температуру на уровне 19 градусов.

Судья Бакли подчеркнула, что это письмо подтверждает необходимость прозрачности в отношении «значительных расходов, которые не входят в обычный годовой бюджет школы».

Юридическая фирма Brabners заявила изданию, что её гонорары были оплачены из средств благотворительного траста, который управляет школой, а не из её операционного бюджета.

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