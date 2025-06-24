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В Одессе установят энергооборудование на случай блэкаутов

17:13, 24 июня 2025
Одесса получит когенерационные установки для энергетической безопасности миллиона жителей.
В Одессе установят энергооборудование на случай блэкаутов
Фото: МИНЭНЕРГО
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Одесса получит шесть когенерационных установок, которые обеспечат теплом и электроэнергией около одного миллиона жителей города даже в случае полного блэкаута. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН в Одессе уже частично введено в эксплуатацию оборудование, предоставленное городу. Четыре установки доставлены, остальные находятся в пути. Во время визита на один из энергетических объектов города заместитель Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй и руководительница директората стратегического планирования Министерства энергетики Украины Юлия Киян оценили прогресс проекта.

«Помощь ПРООН и других партнеров - это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшению качества жизни жителей города», - отметила Юлия Киян.

Финансирование когенерационных установок обеспечено правительствами Швеции, Норвегии и Японии при координации ПРООН. Сотрудничество международных доноров, местных властей и ПРООН способствует повышению энергетической безопасности и качества жизни одесситов.

Одесса получит шесть когенерационных установок, которые обеспечат теплом и электроэнергией около одного миллиона жителей города даже в случае полного блэкаута. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН в Одессе уже частично введено в эксплуатацию оборудование, предоставленное городу. Четыре установки доставлены, остальные находятся в пути. Во время визита на один из энергетических объектов города заместитель Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй и руководительница директората стратегического планирования Министерства энергетики Украины Юлия Киян оценили прогресс проекта.

«Помощь ПРООН и других партнеров - это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшению качества жизни жителей города», - отметила Юлия Киян.

Финансирование когенерационных установок обеспечено правительствами Швеции, Норвегии и Японии при координации ПРООН. Сотрудничество международных доноров, местных властей и ПРООН способствует повышению энергетической безопасности и качества жизни одесситов.

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Одесса энергетика блэкаут

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