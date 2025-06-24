В Одесі встановлять енергообладнання на випадок блекаутів

Одеса отримає когенераційні установки для енергетичної безпеки мільйона мешканців.

Фото: МІНЕНЕРГО

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Одеса отримає шість когенераційних установок, які забезпечать теплом та електроенергією близько одного мільйона жителів міста навіть у разі повного блекауту. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У рамках Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН в Одесі вже частково введено в експлуатацію обладнання, надане місту. Чотири установки доставлено, решта перебуває в дорозі. Під час візиту до одного з енергетичних об’єктів міста заступник Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй та очільниця директорату стратегічного планування Міністерства енергетики України Юлія Киян оцінили прогрес проєкту.

«Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане в межах Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста», — зазначила Юлія Киян.

Фінансування когенераційних установок забезпечено урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН. Співпраця міжнародних донорів, місцевої влади та ПРООН сприяє підвищенню енергетичної безпеки та якості життя одеситів.

Одеса отримає шість когенераційних установок, які забезпечать теплом та електроенергією близько одного мільйона жителів міста навіть у разі повного блекауту. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У рамках Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН в Одесі вже частково введено в експлуатацію обладнання, надане місту. Чотири установки доставлено, решта перебуває в дорозі. Під час візиту до одного з енергетичних об’єктів міста заступник Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй та очільниця директорату стратегічного планування Міністерства енергетики України Юлія Киян оцінили прогрес проєкту.

«Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане в межах Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста», — зазначила Юлія Киян.

Фінансування когенераційних установок забезпечено урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН. Співпраця міжнародних донорів, місцевої влади та ПРООН сприяє підвищенню енергетичної безпеки та якості життя одеситів.

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