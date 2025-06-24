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В Тернопольской области мужчина переделал стартовый пистолет в боевой и пытался продать его за 2000 гривен

16:55, 24 июня 2025
Мужчина заявил, что нашел пистолет на улице, переделал его дома и предложил односельчанину купить за 2000 гривен.
В Тернопольской области мужчина переделал стартовый пистолет в боевой и пытался продать его за 2000 гривен
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В Тернопольской области мужчина переделал стартовый пистолет в боевое оружие. Ему уже объявлено о подозрении. Об этом сообщает региональная полиция.

Уточняется, что житель Бережанского района не только незаконно хранил оружие и боеприпасы, но и собственноручно переделал стартовый пистолет в боевой и попытался его продать.

Фигурант утверждает, что стартовый пистолет Флобер и 56 спортивно-охотничьих патронов он нашел на улице еще в начале марта этого года. О находке правоохранителям не сообщил, а забрал все домой.

Через некоторое время он переделал пистолет в боевое гладкоствольное оружие и решил его продать.

«Трофей» он предложил односельчанину за 2000 гривен. Во время передачи оружия оперативники задержали мужчину.

Ему уже объявлено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Правоохранители проверяют, не причастен ли фигурант к другим правонарушениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Досудебное расследование продолжается.

Полиция подчеркивает, что любое оружие или боеприпасы необходимо сдавать или декларировать. За хранение и переделку опасных предметов предусмотрена уголовная ответственность.

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Национальная полиция полиция оружие Тернополь боеприпасы

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