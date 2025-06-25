Стало известно, можно ли досрочно выйти на пенсию в случае сокращения штата

Право на досрочную пенсию имеют лица, которым осталось не более полутора лет до пенсионного возраста и выполнили все предусмотренные законом условия.

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В Главном управлении Пенсионного фонда в Запорожской области рассказали, может ли человек, уволенный в связи с сокращением штата, выйти на пенсию досрочно.

Чтобы воспользоваться правом на досрочное оформление пенсии, необходимо выполнение ряда условий, предусмотренных частью первой статьи 49 Закона Украины от 05.07.2012 № 5067-VI «О занятости населения» (с изменениями):

наличие необходимого страхового стажа;

регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;

отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации в Государственной службе занятости.

Если подходящей работы нет, зарегистрированный безработный подает в центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости.

Лица, уволенные по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда, имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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