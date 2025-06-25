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Стало відомо, чи можна достроково вийти на пенсію у разі скорочення штату

07:56, 25 червня 2025
Право на дострокову пенсію мають особи, яким залишилося не більше півтора року до пенсійного віку та які виконали всі передбачені законом умови.
Стало відомо, чи можна достроково вийти на пенсію у разі скорочення штату
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У Головному управлінні Пенсійного фонду в Запорізькій області розповіли, чи може достроково вийти на пенсію людина, яку звільнено з роботи через скорочення штату.

Щоб особа могла скористатися правом дострокового оформлення пенсії, має бути виконана низка умов, передбачених частиною першою статті 49 Закону України від 05.07.2012 № 5067-ѴІ «Про зайнятість населення» (зі змінами):

  • наявність необхідного страхового стажу;
  • реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;
  • відсутність роботи, яка підходить для цієї людини, протягом 7 днів з моменту реєстрації в Державній службі зайнятості.

Якщо така робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації праці, мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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