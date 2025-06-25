Стало відомо, чи можна достроково вийти на пенсію у разі скорочення штату

Право на дострокову пенсію мають особи, яким залишилося не більше півтора року до пенсійного віку та які виконали всі передбачені законом умови.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду в Запорізькій області розповіли, чи може достроково вийти на пенсію людина, яку звільнено з роботи через скорочення штату.

Щоб особа могла скористатися правом дострокового оформлення пенсії, має бути виконана низка умов, передбачених частиною першою статті 49 Закону України від 05.07.2012 № 5067-ѴІ «Про зайнятість населення» (зі змінами):

наявність необхідного страхового стажу;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;

відсутність роботи, яка підходить для цієї людини, протягом 7 днів з моменту реєстрації в Державній службі зайнятості.

Якщо така робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації праці, мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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