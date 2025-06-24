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Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

14:23, 24 червня 2025
Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.
Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 13192 щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору. Цим законом в Україні будуть встановлені нові ставки судового збору за подання апеляційних і касаційних скарг. Крім того, за певних умов суд зможе ухвалювати рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Закон наразі направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Також закон змінює статтю 8 закону про судовий збір, яка регулює відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати.

Відповідно до нової редакції правил, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5% розміру річного доходу за попередній календарний рік фізичної особи, яка подає позовну заяву, іншу заяву, скаргу, апеляційну чи касаційну скаргу; або

2) особами, які подають позовну заяву, іншу заяву, скаргу, апеляційну чи касаційну скаргу, є:

  • військовослужбовці;
  • батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
  • одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
  • члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;
  • особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю; або

4) заявником (позивачем) у межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) є юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, яка перебуває у судових процедурах розпорядження майном, санації або реструктуризації боргів, за клопотанням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією) або боржника

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті

При визначенні майнового стану особи для цілей цієї статті суд може враховувати інформацію про розмір доходів за попередній календарний рік, перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, наявність у власності нерухомого, рухомого майна та/або іншого цінного майна, а також інші обставини, які мають значення для оцінки майнового стану особи.

Нагадаємо, новий закон передбачає, що у соціальних спорах ставка за подання апеляційної скарги для громадян буде становити не більше 9084 грн. А для «загальних» майнових позовів для громадян та ФОП – не більше 24 224 грн. Втім, такі обмеження не будуть стосуватися позовів стосовно відшкодування моральної шкоди.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон судовий збір

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Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

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