Верховная Рада приняла изменения в правила освобождения от уплаты судебного сбора

Отсрочка и рассрочка уплаты судебного сбора, а также уменьшение его размера или освобождение от его уплаты будет производиться по новым правилам.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13192 об усовершенствовании порядка распределения судебных расходов и судебного сбора. Этим законом в Украине будут установлены новые ставки судебного сбора за подачу апелляционных и кассационных жалоб. Кроме того, при определенных условиях суд сможет принимать решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Закон направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Также закон изменяет статью 8 Закона о судебном сборе, которая регулирует отсрочку и рассрочку уплаты судебного сбора, уменьшение его размера или освобождение от его уплаты.

Согласно новой редакции правил, учитывая имущественное положение стороны, суд своим определением по ее ходатайству может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до вынесения судебного решения по делу, при следующих условиях:

Размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода за предыдущий календарный год физического лица, подающего исковое заявление, другое заявление, жалобу, апелляционную или кассационную жалобу; или Лицами, подающими исковое заявление, другое заявление, жалобу, апелляционную или кассационную жалобу, являются:

военнослужащие;

родители, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

члены малообеспеченной или многодетной семьи;

лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена; или

Предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещение вреда здоровью; или Заявителем (истцом) в рамках дела о банкротстве (неплатежеспособности) является юридическое или физическое лицо, в том числе физическое лицо – предприниматель, которое находится в судебных процедурах распоряжения имуществом, санации или реструктуризации долгов, по ходатайству арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, управляющего реструктуризацией) или должника.

Суд может уменьшить размер судебного сбора или освободить от его уплаты на основании, указанном в части первой этой статьи.

При определении имущественного состояния лица для целей этой статьи суд может учитывать информацию о размере доходов за предыдущий календарный год, нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи, наличие в собственности недвижимого, движимого и/или другого ценного имущества, а также другие обстоятельства, имеющие значение для оценки имущественного состояния лица.

Напомним, новый закон предусматривает, что в социальных спорах ставка за подачу апелляционной жалобы для граждан будет составлять не более 9084 грн. А для «общих» имущественных исков для граждан и ФЛП – не более 24 224 грн. Впрочем, такие ограничения не будут касаться исков по возмещению морального вреда.

Автор: Наталя Мамченко

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