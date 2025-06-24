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22-летний мужчина из Чехии притворялся стоматологом и лечил людям зубы по урокам из интернета

16:37, 24 июня 2025
Вместе с родственниками он открыл нелегальную клинику, где принимал десятки пациентов без медицинского образования.
22-летний мужчина из Чехии притворялся стоматологом и лечил людям зубы по урокам из интернета
Фото: unsplash
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В Чехии полиция раскрыла нелегальную стоматологическую клинику, организованную 22-летним юношей и двумя его родственниками. Несмотря на отсутствие медицинского образования, «врач» проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и даже применял анестезию. Об этом сообщает The Guardian.

Как выяснилось, псевдостоматолог изучил основы стоматологии через интернет, после чего вместе с 50-летней женщиной (работавшей в системе здравоохранения) и 44-летним мужчиной открыл полноценную стоматологическую практику.

Один из родственников предоставил помещение и изготавливал зубные протезы, а женщина выполняла функции медсестры и обеспечивала клинику стоматологическими материалами, среди которых были анестетики, пломбы, порошки для чистки, клей и другое медицинское оборудование.

По словам правоохранителей, клиника успела обслужить десятки пациентов и заработать около 4 миллионов чешских крон (более 6 миллионов гривен).

Получали ли пациенты жалобы — полиция не уточняет.

В начале июня всех троих задержали. Им предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе за ведение незаконного бизнеса, отмывание денег, попытку нанесения телесных повреждений, незаконное обращение с медицинскими препаратами и кражу.

Все трое ранее не имели судимостей. Они признали свою вину и были временно освобождены из-под стражи. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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Чехия

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