Сотрудникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за беспокойства по поводу конфиденциальности

Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать мессенджер WhatsApp.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили использовать мессенджер WhatsApp от Meta на всех устройствах. Причиной такого решения стали претензии по конфиденциальности данных. Об этом сообщает Reuters.

Главный административный сотрудник Палаты представителей заявил, что служба кибербезопасности признала WhatsApp «высокорискованным» на фоне «недостаточной прозрачности» в защите данных пользователей, отсутствия шифрования хранимой информации и возможных уязвимостей.

Таким образом, всем сотрудникам конгресса теперь запрещено загружать и использовать любые версии WhatsApp на устройствах, принадлежащих государственным учреждениям.

Им рекомендовано использовать другие приложения для обмена сообщениями, такие как Teams, Wickr, Signal, а также iMessage и FaceTime.

Представитель Meta выразил категорическое несогласие с решением о запрете, подчеркнув, что WhatsApp обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем другие разрешенные приложения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.