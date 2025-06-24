Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран

14:14, 24 июня 2025
Трамп обвинил обе страны в нарушении режима прекращения огня и пригрозил последствиями в случае новых атак.
Дональд Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили режим прекращения огня.

Он отметил, что «недоволен» обеими странами, особенно — Израилем, передает Reuters.

Трамп предупредил Израиль, чтобы тот больше не сбрасывал бомбы на Иран, иначе это будет нарушением режима прекращения огня, который он пытается установить между двумя странами.

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social незадолго после того, как покинул Белый дом и отправился на саммит НАТО в Гааге.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете — это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой немедленно!» — написал Трамп.

Во время общения с журналистами перед вылетом на саммит НАТО в Гааге Трамп заявил, что Израиль «открыл огонь» сразу после того, как согласился на сделку.

Он также добавил, что ядерных возможностей у Ирана больше не существует.

Ранее Израиль официально поддержал предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, однако действия Ирана нарушили договоренности, сделав это перемирие одним из самых коротких в истории.

Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

США Дональд Трамп война Иран Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в правила освобождения от уплаты судебного сбора

Отсрочка и рассрочка уплаты судебного сбора, а также уменьшение его размера или освобождение от его уплаты будет производиться по новым правилам.

Верховный Суд высказался, являются ли сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, надлежащими доказательствами

Защита считала, что сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, и копии материалов выделенного уголовного производства являются ненадлежащими доказательствами – что решил Верховный Суд.

Верховная Рада, исходя из имеющихся финансово-экономических возможностей государства, может изменить размер выплат лицам с инвалидностью вследствие войны – ВП ВС

Большая Палата Верховного Суда указала, что если выплата конкретно не определена в Конституции, в условиях военного положения Верховная Рада имеет право уменьшать ее размер, а также делегировать Кабмину полномочия по определению ее размера.

Верховный Суд объяснил, должен ли суд непосредственно осматривать мобильный телефон как доказательство в судебном заседании

Прокурор предоставил местному суду мобильный телефон для исследования, однако, согласно разъяснению специалиста, на телефоне установлен пароль, в связи с чем осмотреть вещественное доказательство оказалось невозможным.

ГУР предлагают включить в число субъектов государственной авиации — Вениславский внес законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Воздушный кодекс.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду