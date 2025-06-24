Дональд Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран

Трамп обвинил обе страны в нарушении режима прекращения огня и пригрозил последствиями в случае новых атак.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили режим прекращения огня.

Он отметил, что «недоволен» обеими странами, особенно — Израилем, передает Reuters.

Трамп предупредил Израиль, чтобы тот больше не сбрасывал бомбы на Иран, иначе это будет нарушением режима прекращения огня, который он пытается установить между двумя странами.

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social незадолго после того, как покинул Белый дом и отправился на саммит НАТО в Гааге.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете — это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой немедленно!» — написал Трамп.

Во время общения с журналистами перед вылетом на саммит НАТО в Гааге Трамп заявил, что Израиль «открыл огонь» сразу после того, как согласился на сделку.

Он также добавил, что ядерных возможностей у Ирана больше не существует.

Ранее Израиль официально поддержал предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, однако действия Ирана нарушили договоренности, сделав это перемирие одним из самых коротких в истории.

Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

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