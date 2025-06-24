Верховный Суд высказался, являются ли сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, надлежащими доказательствами

Защита считала, что сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, и копии материалов выделенного уголовного производства являются ненадлежащими доказательствами – что решил Верховный Суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование доказательств и сведений, полученных от запрашиваемой стороны в результате выполнения запроса о международной правовой помощи, в выделенном уголовном производстве без дополнительного согласования с государствами, которые такие сведения предоставили, соответствует требованиям ч. 1 ст. 553 УПК.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 мая 2025 года по делу 991/1324/20.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК. В кассационной жалобе сторона защиты считает, что сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, и копии материалов выделенного уголовного производства являются ненадлежащими доказательствами.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

КУС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 553 УПК доказательства и сведения, полученные от запрашиваемой стороны в результате выполнения запроса о международной правовой помощи, могут быть использованы только в уголовном производстве, которого касался запрос, кроме случаев, когда достигнуто соглашение об ином с запрашиваемой стороной.

В этом деле сторона обвинения ссылалась на доказательства, полученные по запросу о международной правовой помощи в уголовном производстве № 420140000000000364. В дальнейшем из указанного уголовного производства были выделены материалы в отношении осужденного в отдельное производство под № 42016000000002989. В соответствии со ст. 217 УПК в уголовном производстве, выделенном из другого производства, могут быть использованы материалы, которые существовали в первоначальном производстве на момент выделения производства.

Поэтому КУС соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о соответствии требованиям ч. 1 ст. 553 УПК использование этих материалов в производстве № 42016000000002989 без дополнительного согласования с государствами, которые такие сведения предоставили.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.