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Верховний Суд висловився, чи є відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні, належними доказами

14:10, 24 червня 2025
Захист вважав, що відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні та копії матеріалів виділеного кримінального провадження, є неналежними доказами – що вирішив Верховний Суд.
Верховний Суд висловився, чи є відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні, належними доказами
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Використання доказів та відомостей, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, у виділеному кримінальному провадженні без додаткового узгодження з державами, які такі відомості надали, відповідає вимогам ч. 1 ст. 553 КПК.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 6 травня 2025 року по справі 991/1324/20.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК. У касаційній скарзі сторона захисту вважає, що відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні та копії матеріалів виділеного кримінального провадження, є неналежними доказами.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

ККС вказав, що відповідно до ч. 1 ст. 553 КПК докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли досягнуто домовленості про інше із запитуваною стороною.

У цій справі сторона обвинувачення посилалась на докази, отримані за запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 420140000000000364. Надалі з указаного кримінального провадження було виділено матеріали щодо засудженого в окреме провадження за № 42016000000002989. Відповідно до ст. 217 КПК у кримінальному провадженні, виділеному з іншого провадження, можуть бути використані матеріали, які існували у первісному провадженні на час виділення провадження.

Тому ККС погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відповідність вимогам ч. 1 ст. 553 КПК використання цих матеріалів у провадженні № 42016000000002989 без додаткового узгодження з державами, які такі відомості надали.

Автор: Наталя Мамченко

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