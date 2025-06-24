Практика судів
  1. В Україні

У Кременці чоловік із рушниці застрелив безпритульного собаку — за справу взялася поліція

16:19, 24 червня 2025
Поліцейські вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з твариною.
У Кременці чоловік із рушниці застрелив безпритульного собаку — за справу взялася поліція
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині у Кременці чоловік застрелив бездомного пса з гладкоствольної зброї. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє поліція регіону.

Отримавши повідомлення про факт жорстокого поводження з твариною,  співробітники Кременецького районного відділу поліції виїхали на місце події. Опитавши свідків інциденту, встановили, що вистрелив у безпритульного пса місцевий житель, 1963 року народження.

Поліція вилучила зброю, з якої було здійснено постріл. За інформацією правоохоронців, дозвіл на зберігання рушниці у стрілка був.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову

Разом з тим, відповідний розділ нормативно-правових документів поки не містить наказу про її звільнення.

Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Верховний Суд висловився, чи є відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні, належними доказами

Захист вважав, що відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні та копії матеріалів виділеного кримінального провадження, є неналежними доказами – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду