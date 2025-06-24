У Кременці чоловік із рушниці застрелив безпритульного собаку — за справу взялася поліція

На Тернопільщині у Кременці чоловік застрелив бездомного пса з гладкоствольної зброї. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє поліція регіону.
Отримавши повідомлення про факт жорстокого поводження з твариною, співробітники Кременецького районного відділу поліції виїхали на місце події. Опитавши свідків інциденту, встановили, що вистрелив у безпритульного пса місцевий житель, 1963 року народження.
Поліція вилучила зброю, з якої було здійснено постріл. За інформацією правоохоронців, дозвіл на зберігання рушниці у стрілка був.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.