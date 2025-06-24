Рішення про переобрання ухвалили після завершення попереднього строку повноважень.

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У Вищій раді правосуддя відбулося засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. Про це повідомляє ВРП.

У зв’язку із закінченням строку повноважень Голови Комісії Миколи Мороза до порядку денного засідання було внесено питання обрання голови Комісії відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року.

За пропозицією членів Комісії 18 червня 2025 року Миколу Мороза переобрано головою Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

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