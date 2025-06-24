Николай Мороз переизбран председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия

Решение о переизбрании было принято по истечении предыдущего срока полномочий.

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В Высшем совете правосудия состоялось заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия. Об этом сообщает ВСП.

В связи с окончанием срока полномочий Председателя Комиссии Николая Мороза в повестку дня заседания был внесён вопрос об избрании Председателя Комиссии в соответствии с Положением о Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, утверждённым решением Высшего совета правосудия от 18 мая 2017 года.

По предложению членов Комиссии 18 июня 2025 года Николай Мороз был переизбран Председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

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