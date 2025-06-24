Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Николай Мороз переизбран председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия

13:53, 24 июня 2025
Решение о переизбрании было принято по истечении предыдущего срока полномочий.
Николай Мороз переизбран председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия состоялось заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия. Об этом сообщает ВСП.

В связи с окончанием срока полномочий Председателя Комиссии Николая Мороза в повестку дня заседания был внесён вопрос об избрании Председателя Комиссии в соответствии с Положением о Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, утверждённым решением Высшего совета правосудия от 18 мая 2017 года.

По предложению членов Комиссии 18 июня 2025 года Николай Мороз был переизбран Председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в правила освобождения от уплаты судебного сбора

Отсрочка и рассрочка уплаты судебного сбора, а также уменьшение его размера или освобождение от его уплаты будет производиться по новым правилам.

Верховный Суд высказался, являются ли сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, надлежащими доказательствами

Защита считала, что сведения, полученные в результате выполнения запроса о международной правовой помощи в другом уголовном производстве, и копии материалов выделенного уголовного производства являются ненадлежащими доказательствами – что решил Верховный Суд.

Верховная Рада, исходя из имеющихся финансово-экономических возможностей государства, может изменить размер выплат лицам с инвалидностью вследствие войны – ВП ВС

Большая Палата Верховного Суда указала, что если выплата конкретно не определена в Конституции, в условиях военного положения Верховная Рада имеет право уменьшать ее размер, а также делегировать Кабмину полномочия по определению ее размера.

Верховный Суд объяснил, должен ли суд непосредственно осматривать мобильный телефон как доказательство в судебном заседании

Прокурор предоставил местному суду мобильный телефон для исследования, однако, согласно разъяснению специалиста, на телефоне установлен пароль, в связи с чем осмотреть вещественное доказательство оказалось невозможным.

ГУР предлагают включить в число субъектов государственной авиации — Вениславский внес законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Воздушный кодекс.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду