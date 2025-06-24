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В Кременце мужчина из ружья застрелил бездомную собаку — за дело взялась полиция

16:19, 24 июня 2025
Полицейские изъяли оружие и открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным.
В Кременце мужчина из ружья застрелил бездомную собаку — за дело взялась полиция
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Тернопольской области, в городе Кременец, мужчина застрелил бездомную собаку из гладкоствольного оружия. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает региональная полиция.

Получив сообщение о факте жестокого обращения с животным, сотрудники Кременецького районного отдела полиции выехали на место происшествия. Опросив свидетелей, они установили, что выстрелил в бездомную собаку местный житель, 1963 года рождения.

Полиция изъяла оружие, из которого был произведен выстрел. По информации правоохранителей, разрешение на хранение ружья у стрелявшего имелось.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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