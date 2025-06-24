Практика судов
  1. В мире

Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой»

08:14, 24 июня 2025
По словам Трампа, Иран предупредил США об атаке, поэтому обошлось без жертв.
Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой»
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ответ Ирана на американские удары по его ядерным объектам как «очень слабый» и отметил, что Тегеран заранее предупредил о своей атаке. Об этом он написал в соцсети TRUTH Social.

По словам Трампа, Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 были сбиты, а одна не представляла угрозы, поскольку направлялась в безопасном направлении. «Я рад сообщить, что НИ ОДИН американский военный не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое важное то, что они вытащили все это из своей «системы», и, надеюсь, больше не будет никакой ненависти», - заявил он.

Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение, которое помогло избежать человеческих потерь, и призвал Тегеран сосредоточиться на мире и стабильности в регионе.

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв, и никто не пострадал. Возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - резюмировал Трамп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Иран запустил ракеты по базам США в Катаре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп война Иран обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект относительно локализации в публичных и оборонных закупках

Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы о публичных закупках и об оборонных закупках.

В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Предлагается предусмотреть от 5 до 10 лет лишения свободы для работников ТЦК за применение насилия и превышение служебных полномочий, а также ввести видеофиксацию прохождения ВВК.

Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду