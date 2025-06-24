Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой»

По словам Трампа, Иран предупредил США об атаке, поэтому обошлось без жертв.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ответ Ирана на американские удары по его ядерным объектам как «очень слабый» и отметил, что Тегеран заранее предупредил о своей атаке. Об этом он написал в соцсети TRUTH Social.

По словам Трампа, Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 были сбиты, а одна не представляла угрозы, поскольку направлялась в безопасном направлении. «Я рад сообщить, что НИ ОДИН американский военный не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое важное то, что они вытащили все это из своей «системы», и, надеюсь, больше не будет никакой ненависти», - заявил он.

Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение, которое помогло избежать человеческих потерь, и призвал Тегеран сосредоточиться на мире и стабильности в регионе.

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв, и никто не пострадал. Возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - резюмировал Трамп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Иран запустил ракеты по базам США в Катаре.

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