Трамп назвав реакцію Ірану на удари США «слабкою»

Президент США Дональд Трамп охарактеризував відповідь Ірану на американські удари по його ядерних об’єктах як «дуже слабку» та зазначив, що Тегеран заздалегідь попередив про свою атаку. Про це він написав у соцмережі TRUTH Social.
За словами Трампа, Іран випустив 14 ракет, із яких 13 були збиті, а одна не становила загрози, оскільки прямувала в безпечному напрямку. «Я радий повідомити, що ЖОДЕН американський військовий не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найважливіше те, що вони витягли все це зі своєї «системи», і, сподіваюсь, більше не буде ніякої ненависті», — заявив він.
Трамп висловив подяку Ірану за попередження, яке допомогло уникнути людських втрат, і закликав Тегеран зосередитися на мирі та стабільності в регіоні.
«Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно попередив нас, що дозволило уникнути людських жертв, і ніхто не постраждав. Можливо, тепер Іран може перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочую Ізраїль зробити те ж саме. Дякую за вашу увагу до цього питання!», – резюмував Трамп.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Іран запустив ракети по базах США у Катарі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.