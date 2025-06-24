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Трамп назвав реакцію Ірану на удари США «слабкою»

08:14, 24 червня 2025
За словами Трампа, Іран попередив США про атаку, тож обійшлося без жертв.
Трамп назвав реакцію Ірану на удари США «слабкою»
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп охарактеризував відповідь Ірану на американські удари по його ядерних об’єктах як «дуже слабку» та зазначив, що Тегеран заздалегідь попередив про свою атаку. Про це він написав у соцмережі TRUTH Social.

За словами Трампа, Іран випустив 14 ракет, із яких 13 були збиті, а одна не становила загрози, оскільки прямувала в безпечному напрямку. «Я радий повідомити, що ЖОДЕН американський військовий не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найважливіше те, що вони витягли все це зі своєї «системи», і, сподіваюсь, більше не буде ніякої ненависті», — заявив він.

Трамп висловив подяку Ірану за попередження, яке допомогло уникнути людських втрат, і закликав Тегеран зосередитися на мирі та стабільності в регіоні.

«Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно попередив нас, що дозволило уникнути людських жертв, і ніхто не постраждав. Можливо, тепер Іран може перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочую Ізраїль зробити те ж саме. Дякую за вашу увагу до цього питання!», – резюмував Трамп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Іран запустив ракети по базах США у Катарі.

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США Дональд Трамп війна Іран обстріл

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