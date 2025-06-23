Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ підтримала двох кандидатів: Даменцова і Цивінського

Продовження засідання буде 24 червня.

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У понеділок, 23 червня, Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ підтримала двох кандидатів. Це був перший тур голосування. Продовження засідання буде 24 червня.

Комісія підтримала двох кандидатів:

1. Цивінського Олександра Ігоровича (керівник підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

2. Даменцова Руслана Васильовича (заступник керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ).

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