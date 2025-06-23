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Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ поддержала двух кандидатов: Даменцова и Цивинского

21:59, 23 июня 2025
Продолжение заседания будет 24 июня.
Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ поддержала двух кандидатов: Даменцова и Цивинского
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В понедельник, 23 июня, Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ поддержала двух кандидатов. Это был первый тур голосования. Продолжение заседания будет 24 июня.

Комиссия поддержала двух кандидатов:

1. Цивинского Александра Игоревича (руководитель подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала)

2. Даменцова Руслана Васильевича (заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ).

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