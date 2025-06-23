Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ поддержала двух кандидатов: Даменцова и Цивинского

Продолжение заседания будет 24 июня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 23 июня, Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ поддержала двух кандидатов. Это был первый тур голосования. Продолжение заседания будет 24 июня.

Комиссия поддержала двух кандидатов:

1. Цивинского Александра Игоревича (руководитель подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала)

2. Даменцова Руслана Васильевича (заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.