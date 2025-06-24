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Учебный отпуск: предоставляется ли во время простоя

09:49, 24 июня 2025
Гоструда подчеркнула, что введение простоя на предприятии не может служить основанием для отказа работнику в предоставлении оплачиваемого учебного отпуска.
Учебный отпуск: предоставляется ли во время простоя
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Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, можно ли предоставлять работнику учебный отпуск во время простоя.

Отмечается, что работникам, которые успешно учатся на вечерних отделениях профессионально-технических учебных заведений, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для подготовки и сдачи экзаменов в соответствии с требованиями ст. 14 Закона Украины «Об отпусках». ст.15 Закона Украины «Об отпусках».

Основаниями для предоставления такого отпуска являются заявление работника и справка-вызов учебного заведения. Согласно ст. 34 КЗоТ простой это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

Предприятие, учреждение обязано предоставлять работнику учебный отпуск именно в то время, которое определило учебное заведение.

Введение простоя не может являться основанием для отказа работнику в предоставлении оплачиваемого учебного отпуска.

Согласно требованиям ст. 217 КЗоТ, на время дополнительных отпусков в связи с обучением (ст. 211, 213, 216 КЗоТ), за работниками за основным местом работы сохраняется средняя заработная плата.

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Гоструда отпуск

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