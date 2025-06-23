В Черном море нашел клад, — жених Леси Никитюк отреагировал на хейт через Rolls-Royce, на котором приехал в роддом

Дмитрий Бабчук сообщил, что Rolls-Royce якобы уже выставлен на продажу.

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Жениха украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащего Дмитрия Бабчука атаковали хейтеры в соцсетях. Это произошло из-за того, что он приехал забирать ее из роддома с новорожденным сыном на Rolls-Royce.

Дмитрий Бабчук отреагировал на критику и ответил в иронической форме в Инстаграм.

"Как я заработал на Ролс? Как-то в Черном море нашел я клад. Сдал его и приобрел авто. Поэтому если хочешь жить, как у Христа за пазухой, тебе нужно быть как минимум водолазом, специалистом и профессионалом, а что бы им стать ты можешь присоединиться к нам в подразделение. А еще, если тебе 18-24 лет, ты подпишешь у нас контракт и не умрешь на первой задаче и не пойдешь ко дну моря кормить рыб, то получишь один миллион гривен", - написал Бабчук.

Отдельно он заявил, что авто якобы уже выставлено на продажу: "Америка. Не бит, не крашен, один раз заезжал в роддом".

Напомним, что на днях Леся Никитюк стала мамой. Дмитрий Бабчук приехал забирать Никитюк из роддома на седане Rolls-Royce Ghost.

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