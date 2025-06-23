Катар пригрозил Ирану ответом на ракетный удар по базе США

В Катаре заявили, что отразили нападение и перехватили иранские ракеты.

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Квк известно, Иран запустил ракеты по базам США в Катаре. Тем временем Катар пригрозил Ирану ответом за атаки на базы США. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Катара Маджеда Аль Ансари в соцсети X.

Он подчеркнул, что Катар решительно осуждает удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд. Это стало "вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Статута Организации Объединенных Наций".

"Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, системы противовоздушной обороны Катара успешно отразили нападение и перехватили иранские ракеты.

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