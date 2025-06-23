Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США

Як відомо, Іран запустив ракети по базах США у Катарі . Тим часом Катар пригрозив Ірану відповіддю за атаки на бази США. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль Ансарі в соцмережі X.

Він підкреслив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - підкреслив речник МЗС.

За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.

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