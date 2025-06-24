У Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК

Пропонується передбачити від 5 до 10 років позбавлення волі для працівників ТЦК за застосування насильства і перевищення службових повноважень, а також запровадити відеофіксацію проходження ВЛК.

фото: gazeta.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у березні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12442 про позбавлення волі до 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію. Тоді ж у комітеті заявили, що ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини і громадянина.

Втім, з березня про цей законопроект більше не чутно.

В той же час, як стало відомо під час засідання ТСК парламенту, жодного вироку стосовно перевищення ТЦК повноважень, насильства стосовно військовозобов’язаних тощо, досі немає.

Наразі у Верховній Раді з’явився ще один законопроект 13393, ініціатором якого виступила член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко.

Як зазначає депутат, останнім часом виникають непоодинокі випадки щодо незаконної мобілізації, застосування фізичного та психологічного тиску до мобілізованих, мобілізація осіб, які мають належним чином оформлену відстрочку, що підриває довіру суспільства до державних інституцій та формує негативне ставлення до процесу мобілізації.

Автор пропонує ввести до Кримінального кодексу статтю 337-1, якою передбачити, що під час воєнного стану караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років:

перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення посадовою особою, працівником або військовослужбовцем ТЦК дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян

або ці ж дії, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування.

Також в окремій статті 337-2 КК пропонується встановити, що порушення порядку проведення медичного огляду (ВЛК) для визначення придатності, що призвело до призову або прийняття на контрактну військову службу громадянина, який не підлягає проходженню військової служби за станом здоров’я відповідно до закону, а так само призвело до звільнення (відстрочки) від призову або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров’я або зміни умов проходження військової служби або виключення з військового обліку, в умовах воєнного стану караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Крім того, Анастасія Ляшенко пропонує встановити у законі про військовий обов’язок, що процедура проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) військовозобов’язаних, військовослужбовців, резервістів, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах тощо, підлягає обов’язковій відеофіксації.

Відеофіксація здійснюється в режимі безперервного запису з моменту початку проходження медичного огляду (ВЛК) військовозобов’язаним, військовослужбовцем, резервістом, громадянином, який приймається на військову службу за контрактом, кандидатом на навчання у вищих військових навчальних закладах тощо, до моменту завершення усіх процедур, передбачених медичним оглядом (військово-лікарською експертизою).

Запис відеофіксації зберігається протягом строку, визначеного урядом, але не менше одного року.

Запис додається посадовими особами, працівниками, військовослужбовцями ТЦК до відповідної особової справи військовозобов’язаного, військовослужбовця, резервіста, громадянина, який приймається на військову службу за контрактом, кандидата на навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти, ліцеїста військового (військово-морського, військово-спортивного) ліцею, особи, звільненої з військової служби.

Копія відеозапису може бути надана особі за її письмовою заявою, а також на запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.