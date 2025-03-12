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Верховна Рада прийняла за основу законопроект про позбавлення волі до 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію

11:45, 12 березня 2025
Законопроект передбачає до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає йому, або до незаконного звільнення громадянина від призову.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про позбавлення волі до 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію
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Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби, встановлять кримінальну відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Відповідний законопроект 12442 Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 березня.

Законопроект передбачає відповідальність ТЦК за незаконну мобілізацію громадян, та відповідальність членів ВЛК за незаконне визнання хворих здоровими та навпаки.

Відповідно до законопроекту, як писала «Судово-юридична газета», під час воєнного стану для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медогляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров’я, а так само призвело до звільнення від призову громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я, буде передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Для посадових осіб ТЦК порушення порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу, вчинене в умовах воєнного стану, - буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Відповідними нормами про покарання пропонується доповнити Кримінальний кодекс. Йдеться про нові статті 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, в ході якого обговорили факти протиправних дій посадових осіб ТЦК – застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ТЦК мобілізація ВЛК

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