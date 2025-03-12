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Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

11:45, 12 марта 2025
Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву гражданина, который не подлежит ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.
Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию
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Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы, установят уголовную ответственность – до 8 лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект 12442 Верховная Рада приняла в первом чтении 12 марта.

Законопроект предусматривает ответственность ТЦК за незаконную мобилизацию граждан и ответственность членов ВЛК за незаконное признание больных здоровыми и наоборот.

Согласно законопроекту, как писала «Судебно-юридическая газета», во время военного положения для председателей и членов ВЛК за умышленное нарушение порядка проведения медосмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, что привело к призыву гражданина, который не подлежит такому призыву гражданина или к увольнению гражданина с военной службы по состоянию здоровья, будет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Для должностных лиц ТЦК нарушение порядка призыва гражданина на военную службу, что привело к призыву гражданина, не подлежащего такому призыву, или незаконного освобождения гражданина от призыва на военную службу, совершенное в условиях военного положения, - будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Соответствующими нормами о наказании предлагается дополнить Уголовный кодекс. Речь идет о новых статьях 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ТЦК мобилизация ВВК

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