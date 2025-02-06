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За ложное заключение о годности к военной службе будет грозить лишение свободы – Вениславский объяснил суть законопроекта

18:33, 6 февраля 2025
Должностным лицам ВЛК будет угрожать до 8 лет лишения свободы за нарушение порядка проведения медосмотра для определения годности, что привело к незаконному призыву на военную службу.
За ложное заключение о годности к военной службе будет грозить лишение свободы – Вениславский объяснил суть законопроекта
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Для должностных лиц ТЦК и военно-врачебных комиссий будет существенно усилена ответственность. Об этом на брифинге 6 февраля рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, комментируя соответствующий законопроект комитета.

«Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена», - отметил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», во время военного положения для председателей и членов ВЛК за умышленное нарушение порядка проведения медосмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, что привело к призыву гражданина, который не подлежит такому призыву, а так же привело к освобождению от призыва гражданина или к увольнению гражданина с военной службы по состоянию здоровья, будет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Для должностных лиц ТЦК нарушение порядка призыва гражданина на военную службу, что привело к призыву гражданина, не подлежащего такому призыву, или незаконному освобождению гражданина от призыва на военную службу, совершенное в условиях военного положения, - будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Соответствующий законопроект 12442 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов – членов профильного Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, в частности, Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский. Также инициаторами законопроекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, включая его главу Александра Завитневича.

Соответствующими нормами о наказании предлагается дополнить Уголовный кодекс. Речь идет о новых статьях 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу».

В настоящее время законопроект прорабатывается в профильном комитете.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект военные судимость ВВК военная служба Федор Вениславский

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