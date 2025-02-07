Во Львовской области разоблачили незаконную схему ввоза автомобиля под видом гуманитарной помощи

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а автомобиль изъяли.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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В пункте пропуска «Грушев» во Львовской области пограничники совместно с работниками таможни разоблачили незаконную схему ввоза автомобиля под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В частности, пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили транспортное средство Audi А4 2017 года выпуска, которое прибыло из Литвы. Согласно представленным документам, авто направлялось в один из украинских благотворительных фондов.

«Однако в ходе проверки выяснилось, что указанный фонд этот автомобиль не ожидает», - сказано в сообщении.

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а автомобиль изъяли.

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