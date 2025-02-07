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На Львівщині викрили незаконну схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги

07:54, 7 лютого 2025
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а автівку вилучили.
На Львівщині викрили незаконну схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники спільно з працівниками митниці викрили незаконну схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зокрема, прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін виявили транспортний засіб Audi А4 2017 року випуску, що прибув з Литви. Відповідно до поданих документів, авто прямувало до одного з українських благодійних фондів.

«Проте в ході перевірки з'ясувалося, що вказаний фонд цю автівку не очікує», - сказано у повідомленні.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а автівку вилучили.

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Державна прикордонна служба

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