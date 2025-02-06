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Резерв на посади суддів місцевих судів припинив своє існування – ВККС ухвалила рішення

18:13, 6 лютого 2025
З резерву виключено 1339 кандидатів на посади суддів судів першої інстанції, але у подальшому буде сформовано новий резерв.
Резерв на посади суддів місцевих судів припинив своє існування – ВККС ухвалила рішення
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 січня 2025 року прийняла рішення виключити з резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів 1 339 кандидатів на посади суддів.

Відповідно, резерв на посади суддів судів першої інстанції припинив своє існування.

Зазначене рішення було ухвалене ВККС внаслідок змін до законодавства, які набули чинності ще у грудні 2023 року.

Прикінцеві та перехідні положення до змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів», які стосувалися питань «удосконалення процедур суддівської кар’єри», і які набули чинності 30 грудня 2023 року (закон 3511-IX), передбачали, що ВККС має завершити конкурсні процедури, пов’язані з добором на посади суддів 2017 року. Після цього, кандидати, які залишаться у резерві, підлягали виключенню з резерву.

Конкурс на 560 вакантних посад суддів місцевих судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року.

Конкурс, згідно до обраної судової спеціалізації, відбувся у грудні 2023 року. За підсумками конкурсу посади суддів обрали 434 кандидати, які й отримали допуск до співбесід з членами ВККС.

Разом з тим, значна кількість кандидатів або не взяли участі у конкурсі взагалі, або офіційно відмовилася від запропонованих посад суддів.

Відтак, вони залишилися у резерві на посади суддів, що фактично дорівнювало втраті шансів на здобуття посади судді.

У підсумку, ВККС виключила:

з резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду – 524 кандидата

з резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого господарського суду – 380 кандидатів

з резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого адміністративного суду – 435 кандидатів

Нагадаємо, що 11 грудня 2024 року ВККС оголосила новий добір на 1 800 посад суддів місцевих судів.

За підсумками добору буде сформовано новий резерв на заміщення вакантних посад суддів.

Зі списками кандидатів, які були виключені з резерву на посади суддів, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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