Резерв на должности судей местных судов прекратил свое существование – ВККС приняла решение

Из резерва исключены 1339 кандидатов на должности судей судов первой инстанции, но в дальнейшем будет сформирован новый резерв.

Высшая квалификационная комиссия судей 27 января 2025 года приняла решение исключить из резерва на замещение вакантных должностей судей местных судов 1 339 кандидатов на должности судей.

Соответственно, резерв на должности судей судов первой инстанции прекратил свое существование.

Указанное решение было принято ВККС вследствие изменений в законодательство, которые вступили в силу еще в декабре 2023 года.

Заключительные и переходные положения к изменениям в Закон «О судоустройстве и статусе судей», которые касались вопросов «усовершенствования процедур судейской карьеры», и которые вступили в силу 30 декабря 2023 года (закон 3511-IX), предусматривали, что ВККС должна завершить конкурсные процедуры, связанные с отбором на должности судей 2017 года. После этого кандидаты, которые останутся в резерве, подлежали исключению из резерва.

Конкурс на 560 вакантных должностей судей местных судов ВККС объявила 14 сентября 2023 года.

Конкурс, согласно избранной судебной специализации, состоялся в декабре 2023 года. По итогам конкурса должности судей выбрали 434 кандидата, которые и получили допуск к собеседованиям с членами ВККС.

Вместе с тем, значительное количество кандидатов либо не приняли участия в конкурсе вообще, либо официально отказались от предложенных должностей судей.

Таким образом, они остались в резерве на должности судей, что фактически равнялось утрате шансов на получение должности судьи.

В итоге ВККС исключила:

из резерва на замещение вакантных должностей судей местного общего суда – 524 кандидата

из резерва на замещение вакантных должностей судей местного хозяйственного суда – 380 кандидатов

из резерва на замещение вакантных должностей судей местного административного суда – 435 кандидатов

Напомним, что 11 декабря 2024 года ВККС объявила новый отбор на 1 800 должностей судей местных судов.

По итогам отбора будет сформирован новый резерв на замещение вакантных должностей судей.

Со списками кандидатов, исключенных из резерва на должности судей, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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