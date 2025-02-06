Украина и Франция обсудили сотрудничество в области безопасности и вступления в ЕС

Игорь Жовква обсудил с министром Франции поддержку Украины и торговую либерализацию.

Фото: president.gov.ua

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном для обсуждения международной поддержки Украины, сообщает Офис Президента.

Жовква поблагодарил Францию за содействие в укреплении безопасности и обороноспособности Украины. Стороны также обсудили консолидацию международных усилий для достижения справедливого и прочного мира.

Отдельное внимание уделили переговорам по вступлению Украины в ЕС и необходимости согласования условий либерализации торговли в ближайшее время.

«Либерализованные условия торговли, предоставленные ЕС с 2022 года для товаров украинского происхождения, чрезвычайно важны для устойчивости, восстановления и экономического роста Украины. Это также соответствует процессу вступления Украины в ЕС и поддержке Украины со стороны Евросоюза во время борьбы с российской агрессией», - подчеркнул Жовква, заявив о готовности Украины начать консультации с Европейской комиссией по тарифной либерализации.

Стороны договорились поддерживать активный диалог по укреплению двусторонней торговли и постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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