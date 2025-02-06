Україна та Франція обговорили співпрацю в галузі безпеки та вступу до ЄС

Ігор Жовква обговорив з міністром Франції підтримку України та торговельну лібералізацію.

Фото: president.gov.ua

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Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном для обговорення міжнародної підтримки України, повідомляє Офіс Президента.

Жовква подякував Франції за сприяння у зміцненні безпеки та обороноздатності України. Сторони також обговорили консолідацію міжнародних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили переговорам щодо вступу України до ЄС та необхідності узгодження умов лібералізації торгівлі найближчим часом.

«Лібералізовані умови торгівлі, надані ЄС із 2022 року для товарів українського походження, є надзвичайно важливими для стійкості, відновлення та економічного зростання України. Це також відповідає процесу вступу України до ЄС і підтримці України з боку Євросоюзу під час боротьби з російською агресією», – наголосив Жовква, заявивши про готовність України розпочати консультації з Європейською комісією щодо тарифної лібералізації.

Сторони домовилися підтримувати активний діалог щодо зміцнення двосторонньої торгівлі та поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

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