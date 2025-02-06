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За неправдивий висновок про придатність до військової служби буде загрожувати позбавлення волі – Веніславський пояснив суть законопроекту

18:33, 6 лютого 2025
Посадовцям ВЛК буде загрожувати до 8 років позбавлення волі за порушення порядку проведення медогляду для визначення придатності, що призвело до незаконного призову на військову службу.
За неправдивий висновок про придатність до військової служби буде загрожувати позбавлення волі – Веніславський пояснив суть законопроекту
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Для посадовців ТЦК і військово-лікарських комісій буде суттєво посилена відповідальність. Про це на брифінгу 6 лютого розповів член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, коментуючи відповідний законопроект комітету.

«Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена» - зазначив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», під час воєнного стану для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медогляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров’я, а так само призвело до звільнення від призову громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я, буде передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Для посадових осіб ТЦК порушення порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу, вчинене в умовах воєнного стану, - буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Відповідний законопроект 12442 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів – членів профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності, зокрема Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський. Також ініціаторами законопроекту виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, включно з його головою Олександром Завітневичем.

Відповідними нормами про покарання пропонується доповнити Кримінальний кодекс. Йдеться про нові статті 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу».

Наразі законопроект опрацьовується у профільному комітеті.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект військові судимість ВЛК військова служба Федір Веніславський

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